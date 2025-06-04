Ніко Вільямс: «Виконую кожну з задач, які щороку вписую у свій iPhone»

Вінгер збірної Іспанії перед півфіналом Ліги націй проти Франції висловився про амбіції та друга Ямаля

близько 24 годин тому

м
Ніко Вільямс / Фото - RFEF
Сергій Стаднюк

Сергій Стаднюк

Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс перед півфіналом Ліги націй проти Франції розповів про свої амбіції та цілі, а також поділився думками про партнера по команді Ламіна Ямаля. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Ламін Ямаль неймовірний. Він завжди показує це. Сподіваюся, він буде гаразд у вирішальних матчах турніру. Він проводить блискучий рік. Радий, якщо він виграє Золотий м'яч.

Ми з ним схожі, нам подобаються схожі речі, ми завжди на позитиві й намагаємося бавитися один з одним та з рештою. Ми чудово ладнаємо, він чудовий хлопець.

Щороку я вписую у свій iPhone цілі на сезон. Почав це робити, коли грав на рівні юнаків до 19 років. І, як і раніше, так роблю. Це допомагає мені розвиватися як і футболісту, і як людині. На щастя, поки що я виконую всі поставлені завдання. Сподіваюся, так буде з моєю наступною метою. Я дуже радий.

Вільямс Ніко

Ніко Вільямс

Стежити за всіма перипетіями навколо півфіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже завтра, 5 червня, на сторінці події Іспанія – Франція на Xsport. Початок – о 22:00.

Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.

Поділитись

Ліга націй UEFAНовини Спортузбірна Іспанії (футбол)збірна Франції (футбол)Ліга націй UEFAЛамін ЯмальНіко Вільямс