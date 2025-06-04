Ніко Вільямс: «Виконую кожну з задач, які щороку вписую у свій iPhone»
Вінгер збірної Іспанії перед півфіналом Ліги націй проти Франції висловився про амбіції та друга Ямаля
близько 24 годин тому
Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс перед півфіналом Ліги націй проти Франції розповів про свої амбіції та цілі, а також поділився думками про партнера по команді Ламіна Ямаля. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.
Ламін Ямаль неймовірний. Він завжди показує це. Сподіваюся, він буде гаразд у вирішальних матчах турніру. Він проводить блискучий рік. Радий, якщо він виграє Золотий м'яч.
Ми з ним схожі, нам подобаються схожі речі, ми завжди на позитиві й намагаємося бавитися один з одним та з рештою. Ми чудово ладнаємо, він чудовий хлопець.
Щороку я вписую у свій iPhone цілі на сезон. Почав це робити, коли грав на рівні юнаків до 19 років. І, як і раніше, так роблю. Це допомагає мені розвиватися як і футболісту, і як людині. На щастя, поки що я виконую всі поставлені завдання. Сподіваюся, так буде з моєю наступною метою. Я дуже радий.
Стежити за всіма перипетіями навколо півфіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже завтра, 5 червня, на сторінці події Іспанія – Франція на Xsport. Початок – о 22:00.
Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.
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