Олександр Сукманський

Збірна Німеччини має шанс завершити міжнародну паузу без втрат, якщо здобуде перемогу над Ганою у товариському матчі напередодні чемпіонату світу-2026.

Форма та новини команд

Німці достроково забезпечили собі участь у мундіалі, вигравши п’ять заключних матчів кваліфікації. Міжнародну паузу команда розпочала видовищною перемогою над Швейцарією з рахунком 4:3.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн розраховує зберегти атакувальну ефективність, водночас посиливши гру в обороні. У відборі німці виграли чотири останні матчі «на нуль».

Матч відбудеться у Штутгарті, де збірна традиційно результативна: щонайменше три голи було забито у шести з дев’яти попередніх домашніх поєдинків (6 перемог, 1 нічия, 2 поразки).

Гана підходить до гри після розгромної поразки 1:5 від Австрії та серії з трьох поспіль невдач у товариських матчах проти неафриканських збірних.

Попри майже ідеальний відбір на ЧС (8 перемог, 1 нічия, 1 поразка), впевненість команди суттєво похитнулася. За цей період ганці забили лише один м’яч.

Історія протистоянь

Німеччина не програвала Гані в трьох попередніх матчах: дві перемоги та нічия з загальним рахунком 9:3. Востаннє команди зустрічалися на ЧС-2014, де зіграли 2:2.

Цікаві факти та серії

• Лише в одному з останніх семи матчів Німеччини голи забивалися після 80-ї хвилини.

• У трьох останніх домашніх матчах німці забивали в обох таймах.

• Шість із семи матчів Гани в Європі з 2020 року завершувалися з тоталом понад 2,5 гола.

• У семи з останніх восьми таймів товариських матчів за участю Гани були забиті голи.

Ключові гравці та втрати

Флоріан Вірц провів найкращий матч за збірну проти Швейцарії, долучившись до всіх чотирьох голів (2+2). Він уже має двозначні показники за системою гол+пас за національну команду (10+11).

У складі Гани варто звернути увагу на Рансфорда Кенігсдорффера, який виступає в Бундеслізі та може отримати місце в старті. Водночас команда продовжує обходитися без травмованого нападника Інякі Вільямса.

