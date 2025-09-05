Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував поразку команди від Словаччини з рахунком 0:2 у першому матчі відбору на чемпіонат світу-2026 та відзначив незадовільний настрій гравців на полі.

Наставник наголосив, що високий рівень майстерності сам по собі не гарантує перемоги. Нагельсманн додав, що попереду залишилося п'ять зустрічей, у яких збірній Німеччини необхідно здобути всі перемоги, щоб уникнути участі у плей-оф.