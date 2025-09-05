Нагельсманн — після поразки від Словаччини: «Це найякісніші гравці, яких ми маємо в Німеччині»
Головний тренер збірної Німеччини закликав команду проявляти емоції
6 хвилин тому
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував поразку команди від Словаччини з рахунком 0:2 у першому матчі відбору на чемпіонат світу-2026 та відзначив незадовільний настрій гравців на полі.
Наставник наголосив, що високий рівень майстерності сам по собі не гарантує перемоги. Нагельсманн додав, що попереду залишилося п'ять зустрічей, у яких збірній Німеччини необхідно здобути всі перемоги, щоб уникнути участі у плей-оф.
«Крім 2–3 травмованих футболістів, це найякісніші гравці, яких ми маємо в Німеччині. Можливо, наступного разу доведеться викликати менш технічних футболістів, але таких, які віддадуть на полі все
Я довіряю своїм гравцям, але бути просто кращим за суперника мало, якщо не демонструєш готовності та бажання. Чому команда типу Веєна мало не зіграла 2:2 із Баварією? Не через найкращу якість, а тому, що показала емоції та спрагу.
У нас залишилося п’ять матчів, і ми маємо виграти все, включно з наступним суперником. Інакше в березні доведеться грати плей-оф», — сказав Нагельсманн для Bayern & Germany.
