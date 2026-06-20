Олександр Сукманський

Збірні Німеччини та Кот-д’Івуару проведуть матч другого туру групи E чемпіонату світу в Торонто. Перемога в цьому поєдинку гарантує одній з команд місце в плейоф за тур до завершення групового етапу.

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Німеччина впевнено стартувала на турнірі, розгромивши дебютанта чемпіонатів світу Кюрасао з рахунком 7:1. Ця перемога стала для німців десятою поспіль. Завдяки семи забитим м’ячам команда також вийшла на перше місце за кількістю голів в історії чемпіонатів світу – 239.

Водночас збірна Німеччини не змогла зберегти свої ворота недоторканими в жодному з останніх семи матчів на мундіалях, що є найдовшою такою серією для команди з 1970 року. Однак шість перемог із десяти поспіль були здобуті з трьома або більше забитими м’ячами.

Кот-д’Івуар також розпочав турнір з перемоги, мінімально обігравши Еквадор – 1:0. Для африканської збірної це вже четверта поспіль перемога на міжнародному рівні. Три з них були здобуті над командами, які входять до топ-25 рейтингу ФІФА.

Єдина попередня зустріч між Німеччиною та Кот-д’Івуаром відбулася в листопаді 2009 року й завершилася внічию 2:2.

Серед статистичних показників варто відзначити, що Німеччина відкривала рахунок у дев’яти з останніх десяти матчів. Крім того, команда подавала щонайменше вісім кутових у п’яти з шести останніх міжнародних поєдинків.

Кот-д’Івуар забивав після 80-ї хвилини у п’яти з останніх семи матчів, а шість з семи останніх зустрічей команди завершувалися непарною кількістю голів.

Одним із головних героїв збірної Німеччини залишається Кай Гаверц, який оформив дубль у матчі з Кюрасао. Він відзначався голами на кожному з чотирьох останніх великих турнірів за національну команду та взяв участь у семи голах у п’яти останніх матчах за клуб і збірну.

У складі Кот-д’Івуару важливу роль останнім часом відіграє Гела Дуе, який у двох попередніх міжнародних матчах записав до активу гол, результативну передачу та жовту картку.

Після стартових матчів жодна з команд не повідомляла про серйозні кадрові втрати.

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