Збірна Німеччини розгромила дебютанта ЧС у матчі з вісьмома голами
Німці влаштували справжній погром
близько 1 години томуПідписатися в
У матчі першого туру чемпіонату світу-2026 групи Е збірна Німеччини зустрічалася з дебютантом мундіалю командою Кюрасао. Поєдинок завершився впевненою перемогою підопічних Юліана Нагельсманна з рахунком 7:1.
Німеччина у першому таймі забила три м’ячі – відзначилися Нмеча, Шлоттербек і Гаверц. Збірна Кюрасао на 21-й хвилині забила свій дебютний гол на ЧС.
У другому таймі німецька команда продовжувала домінувати і ще чотири рази відзначилася у воротах команди Діка Адвоката.
У другому турі Німеччина зіграє проти Кот'д'Івуара (20 червня), а Кюрасао зустрінеться з Еквадором (21 червня).
ЧС-2026, 1-й тур
Група Е
Німеччина – Кюрасао – 7:1
Голи: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Гаверц, 45+5 (пенальті), 88, Мусіала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 – Комененсія, 21.