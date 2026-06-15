Африканський тріумф на ЧС-2026: Кот-д'Івуар зламав опір Еквадору в кінцівці
Африканці стартували з перемоги на турнірі
33 хвилини томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Матч першого туру чемпіонату світу-2026 між збірними Кот-д'Івуару та Еквадору в групі E приніс атакувальну гру з багатьма нереалізованими моментами та голевими конструкціями.
Перемогу африканської команди остаточно вирішив запасний Амад Діалло в самому кінці основного часу гри.
Еквадор у компенсований час кинули всі сили в атаку, однак захист Кот-д'Івуару пережив фінальний тиск, витримав ризиковані ситуації перед власними воротами і, таким чином, святкував надзвичайно цінну перемогу після самовідданої гри.
ЧС-2026, 1-й тур
Група Е
Кот-д'Івуар – Еквадор 1:0
Гол: Діалло, 90.
- 20 червня Кот-д'Івуар зіграє наступний матч на ЧС-2026 проти Німеччини (22:00).
- 21 червня Еквадор спробує взяти перші очки на Мундіалі у протистоянні з Кюрасао (03:00).