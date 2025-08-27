Павло Василенко

Збірна Німеччини зазнала нового удару перед початком відбору на чемпіонат світу-2026. Команда Юліана Нагельсмана змушена буде обійтися без одного зі своїх лідерів – Кая Гаверца.

26-річний нападник Арсенала отримав травму коліна у матчі проти Манчестер Юнайтед (1:0) та був виключений зі складу національної збірної. Термін його відновлення наразі залишається невідомим.

Німці стартують у групі А вже 4 вересня матчем проти Словаччини, а 7-го числа зустрінуться з Північною Ірландією. Проте кадрові проблеми Нагельсмана лише зростають: окрім Гаверца, команді не допоможуть воротар Марк-Андре тер Штеген, захисник Ніко Шлоттербек та півзахисник Джамаль Мусіала, повідомляє DPA.

Таким чином, Бундестім вирушає до Словаччини значно ослабленою – без одразу кількох ключових гравців.