Павло Василенко

Нападник лондонського Арсенала Кай Гаверц пропустив значну частину сезону 2024/25 через травму. Як повідомляє журналіст Девід Орнштайн з The Athletic, гравець знову зіткнувся з проблемами зі здоров'ям.

Гаверц був основним центральним нападником Арсенала. Однак у лютому він отримав травму стегна, яка вивела його з гри на понад три місяці.

Німецький форвард повернувся на поле після закінчення попереднього сезону. У неділю він розпочав новий сезон АПЛ у матчі проти Манчестер Юнайтед.

Потім Гаверц вийшов на поле у другому таймі. Однак, ймовірно, найближчим часом він не буде доступний для головного тренера «канонірів» Мікеля Артети.

За даними Орнштайна, Гаверц отримав травму коліна та пропустив через неї тренування в середу.

Він пройде детальні тести. Наразі важко передбачити, як довго гравець буде поза грою, але Арсенал розглядає різні сценарії.

Це також стосується трансферного ринку. Можливо, «каноніри» спробують посилити свою атаку цього літа, якщо Гаверц буде відсутній на тривалий період.