Павло Василенко

23-річний вінгер Арсенала та збірної Англії Букайо Сака знову опинився поза грою. Футболіст не дограв матч АПЛ проти Лідса (5:0) через пошкодження підколінного сухожилля.

За попередніми оцінками, термін відновлення становитиме близько чотирьох тижнів. Це означає, що Сака не допоможе «канонірам» у принциповому поєдинку з Ліверпулем та не зможе взяти участь у відбіркових матчах збірної Англії у відбору до ЧС-2026.

Минулого сезону англієць також тривалий час лікувався після операції на стегні, пропустивши понад три місяці. Його місце в старті може зайняти новачок Арсенала Еберечі Езе, придбаний у Крістал Пелас за 68 мільйонів євро.

Проблеми зі складом посилюються для Мікеля Артети: під сумнівом участь і капітана команди Мартіна Едегора, який ушкодив плече в останньому матчі.