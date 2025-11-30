Сергій Разумовський

У 13-му турі англійської Прем’єр-ліги Ноттінгем Форест на своєму полі поступився Брайтону з рахунком 0:2 і перервав власну безпрограшну серію з п’яти матчів.

Гості вийшли вперед у компенсований до першого тайму час: на 46-й хвилині Де Кейпер відкрив рахунок, скориставшись однією з багатьох гольових нагод Брайтона до перерви. Форест після пропущеного гола змушений був більше розкриватися, але це лише допомогло супернику.

Наприкінці поєдинку Брайтон закріпив свою перевагу. На 88-й хвилині Цімас реалізував черговий момент гостей, подвоївши рахунок і фактично знявши питання щодо переможця. Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко знову пропустив матч «лісників», а його команда, яка набрала непоганий хід у чемпіонаті, цього разу залишилася без очок.

До вашої уваги огляд матчу.

Брайтон 22 бали та піднявся до топ-5. Ноттінгем із 12 пунктами залишився в одному очку від зони вильоту.

АПЛ, 13-й тур

Ноттінгем Форест – Брайтон 0:2

Голи: Де Кейпер, 45+1, Цімас, 88