Олександр Сукманський

Чвертьфінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Норвегії та Англії відбудеться на Hard Rock Stadium у Маямі. Гра розпочнеться 12 липня в 0:00.

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Норвегія під керівництвом Столе Сольбаккена вже увійшла в історію, вперше вийшовши до чвертьфіналу великого міжнародного турніру. У 1/8 фіналу норвежці сенсаційно перемогли Бразилію, здобувши одну з найгучніших перемог в історії національної команди.

Тепер на збірну Норвегії чекає ще одне серйозне випробування. Для виходу до півфіналу їй потрібно обіграти Англію — суперника, якому вона ще жодного разу не перемагала на чемпіонатах світу. У шести попередніх матчах проти європейських збірних на мундіалях норвежці двічі зіграли внічию та зазнали чотирьох поразок. Серед них була й невдача від Франції (1:4) вже на нинішньому турнірі. Водночас команда виграла 16 із останнього 21 міжнародного матчу, тричі зіграла внічию та лише двічі програла.

Англія вийшла до чвертьфіналу після драматичної перемоги над Мексикою з рахунком 3:2. Команда Томаса Тухеля провела значну частину зустрічі в меншості, але змогла подолати всі труднощі та пробитися до п'ятого поспіль чвертьфіналу великого турніру.

Попри успішні результати останнім часом, статистика виступів англійців у плейоф чемпіонатів світу проти європейських суперників залишається неоднозначною. З шести останніх таких матчів вони програли п'ять, зокрема Франції на стадії чвертьфіналу попереднього мундіалю. Водночас нинішня форма команди вселяє оптимізм: шість перемог і одна нічия в останніх семи матчах.

Історія особистих зустрічей також говорить на користь англійців. У дванадцяти останніх матчах Англія здобула сім перемог, тричі зіграла внічию та двічі поступилася. Крім того, англійці не пропускали у чотирьох попередніх очних зустрічах. Востаннє команди грали між собою у 2014 році.

Серед статистичних тенденцій варто відзначити, що в 11 із останніх 12 матчів Норвегії забивали обидві команди. Також у шести поспіль офіційних поєдинках норвежців голи забивалися після 85-ї хвилини. У чотирьох із п'яти матчів Англії на нинішньому чемпіонаті світу було рівно два голи у другому таймі, а в п'яти з останніх шести міжнародних матчів англійці відзначалися після 60-ї хвилини.

Головною ударною силою Норвегії залишається Ерлінг Голанд, який забиває у 14 поспіль офіційних матчах за збірну та за цей період відзначився 27 разів. Півзахисник Англії Джуд Беллінгем після дубля у ворота Мексики став першим англійським хавбеком, який забив щонайменше чотири м'ячі на одному чемпіонаті світу.

У складі Норвегії під питанням участь Давіда Меллера Вольфе, який отримав ушкодження у матчі з Бразилією. Англія не зможе розраховувати на Джаррелла Квансу через вилучення, а Джордан Гендерсон зазнав травми зап'ястка після матчу з Мексикою.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Норвегія — Англія так: коефіцієнт на перемогу норвежців — 3.83, на перемогу англійців — 2. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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