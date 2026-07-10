Павло Василенко

Збірна Англії зіткнулася з серйозними кадровими проблемами напередодні чвертьфіналу чемпіонату світу проти Норвегії. За інформацією Daily Mail, півзахисника Деклана Райса ізолювали від команди через інфекційне захворювання, щоб запобігти можливому поширенню вірусу в таборі англійців.

Ситуацію ускладнює те, що хавбек також має проблеми з підколінним сухожиллям і попереком, а хвороба лише погіршила його фізичний стан. Через це Райс уже пропустив два тренування, а його участь у вирішальному поєдинку залишається під питанням.

У медичному штабі збірної запевняють, що ситуація перебуває під контролем і спалах інфекції вдалося локалізувати. Водночас у команді уважно стежать за станом інших футболістів, аби уникнути нових випадків захворювання.

Цікаво, що кілька днів тому схожі проблеми виникли й у таборі збірної Норвегії – декілька гравців також повідомляли про симптоми вірусної інфекції.

Чвертьфінальний матч між Англією та Норвегією відбудеться в ніч на 12 липня. Для команди Томаса Тухеля можливе випадіння Райса може стати одним із найсерйозніших ударів перед вирішальною грою турніру.