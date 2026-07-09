Павло Василенко

Збірна Норвегії звернулася до ФІФА зі скаргою на умови проживання напередодні чвертьфінального матчу чемпіонату світу проти Англії. Поєдинок відбудеться в суботу на стадіоні «Маямі Гарденс», однак підготовку скандинавів несподівано порушили побутові проблеми.

Як повідомляє The Sun, команда була змушена залишити готель у Форт-Лодердейлі вже наступного дня після заселення. Причиною стали постійний шум від жвавої автомагістралі та будівельних робіт поблизу, які заважали футболістам нормально відпочивати. Після звернення до ФІФА норвежцям дозволили оперативно змінити місце проживання.

«Це була непроста логістична операція, але ми задоволені новим готелем. Гравці самі наполягали на переїзді, тому ми діяли максимально швидко. Усе вдалося організувати за дві з половиною години. Найважливіше, що зараз у команді чудова атмосфера», – розповів менеджер із логістики збірної Трулс Дейлі.

Тепер норвежці базуються безпосередньо в Маямі, що також скоротило час у дорозі до стадіону, де вони спробують здолати Англію та вийти до півфіналу чемпіонату світу.