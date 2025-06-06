Норвегія - Італія: Голанд і компанія проти Доннарумми у стартовому матчі відбору на ЧС-2026

Збірна Італії в п’ятницю, 6 червня, проведе свій перший матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026, зігравши на виїзді проти Норвегії на «Уллевол Стадіоні» в Осло. Початок – о 21:45.

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На відміну від італійців, які були зайняті в матчах Ліги націй у березні, норвежці вже встигли провести дві гри у відборі й здобути дві переконливі перемоги – 5:0 над Молдовою та 4:2 над Ізраїлем. Ці результати вивели команду Столе Сольбаккена на перше місце в групі I.

Норвегія мріє вийти на чемпіонат світу вперше з 1998 року, і лідером цієї спроби має стати Ерлінг Голанд. Разом з ним у складі – лідер Арсенала Мартін Едегор і форвард Атлетіко Александр Серлот.

Італія ж востаннє брала участь у чемпіонаті світу ще у 2014-му. У кваліфікації до ЧС-2022 «Скуадра Адзурра» не програла жодного матчу, але сенсаційно поступилася Північній Македонії у плей-оф. Новий цикл під керівництвом Лучано Спаллетті розпочинається з триматчевої безвиграшної серії (1 нічия, 2 поразки), зокрема – 3:3 з Німеччиною.

Норвегія підходить до матчу в хорошій формі – 4 перемоги поспіль, 18 забитих голів і лише 3 пропущених. У відборі до ЧС команда вдома програла лише раз у дев’яти останніх поєдинках (5 перемог, 3 нічиї).

Проте статистика очних зустрічей говорить не на користь норвежців – з червня 2000 року вони не перемагали Італію, а в трьох з останніх чотирьох матчів зазнавали поразки, пропускаючи рівно двічі.

Італійці мають непогану виїзну статистику – 4 поспіль «сухі» матчі у відборі на чужому полі. Востаннє вони пропускали на виїзді у відборі до ЧС у 2017 році (проти Швеції). Проблемою залишається оборона – команда пропустила 8 м’ячів у трьох останніх матчах.

У складі італійців відсутні Буонджорно, Габбія та Кін. Особлива увага буде до Бастоні, який хоче реабілітуватися після провалу в фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:5).

Можливі склади збірних Норвегії та Італії

Норвегія (4-4-2): Нюланд, Райєрсон, Естигор, Айєр, Вульф; Едегор, Берге, Берг, Шельдеруп; Серлот, Голанд

Італія (3-5-2): Доннарумма, Ді Лоренцо, Гатті, Бастоні; Камб'яссо, Барелла, Річчі, Тоналі, Удоджі; Распадорі, Ретегі

Прогноз на матч Норвегія - Італія

Норвегія виглядає потужніше на старті відбору, але Італія має досвід гри у вирішальних поєдинках. Очікується напружений матч, де можливий нічийний результат.

Експерти GGBET дають такий прогноз на футбол: перемога Норвегії – 2,7, нічия – 3,43, успіх Італії – 2,68. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть цікавий матч. Тримай свою лінію!

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