Скандал на Roland Garros. Швьонтек незадоволена суддівством у півфіналі
Польська тенісистка звинуватила суддю в упередженості під час матчу з сабаленко
близько 2 годин тому
Польська тенісистка Іга Швьонтек на пресконференції звинуватила суддю у необ’єктивності під час півфінального матчу Roland Garros проти першої ракетки світу аріни сабалєнко з білорусі. Зустріч завершилася на користь сабалєнко — 6:7 (1:7), 6:4, 0:6.
Після поразки Швьонтек висловила обурення діями арбітра Кадера Нуни:
Суддя щоразу спускався перевірити слід від м’яча на боці сабалєнко, навіть коли перевага в рахунку була великою. Коли ж я просила зробити те саме, він переконував мене, що це не має сенсу, бо м’яч начебто був в ауті. Я сама підійшла й побачила, що відбиток був усередині. Але він відмовився спускатися. Це виглядало несправедливо, враховуючи, що Аріні він не відмовляв жодного разу. Не розумію цього — хоча, мабуть, мені вже все одно.
Іга Швьонтек –про перемогу над Світоліною на Roland Garros: «Еліна додає під тиском».