Олександр Сукманський

Збірна Норвегії спробує розвинути успіх після переконливої перемоги в першому матчі групового етапу, коли зустрінеться з Сенегалом на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Для африканської команди цей поєдинок має особливе значення, адже друга поспіль поразка може серйозно ускладнити боротьбу за вихід до плейоф.

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Новини команд та поточна форма

До минулого тижня Норвегія не брала участі у чемпіонатах світу протягом 28 років. Однак розгромна перемога над Іраком з рахунком 4:1 у стартовому турі показала, що команда готова боротися за високі результати.

Скандинави впевнено пройшли кваліфікацію, вигравши всі вісім матчів відбору. Після перемоги над Іраком серія команди в офіційних міжнародних матчах досягла 11 перемог поспіль. За цей період норвежці забили 50 м’ячів.

Команда Столе Сольбаккен має шанс встановити нове досягнення. Якщо Норвегія переможе Сенегал, вона вперше в історії виграє два матчі на одному великому міжнародному турнірі та достроково забезпечить собі вихід до плейоф.

Сенегал у першому турі отримав непростого суперника. Африканська збірна поступилася дворазовим чемпіонам світу — Франції — з рахунком 1:3.

Для команди Пап Тіау це означає серію з трьох матчів без перемог — одна нічия та дві поразки. Вперше з січня 2023 року сенегальці не можуть виграти протягом трьох поспіль поєдинків. Крім того, команда зазнала вже третьої поспіль поразки від європейських збірних на чемпіонатах світу.

Поразка від Норвегії може залишити шанси Сенегалу на вихід до 1/16 фіналу лише теоретичними. Водночас Леви Теранги можуть спиратися на той факт, що востаннє вони програвали в офіційному матчі команді, яка перебувала нижче них у рейтингу ФІФА, ще у січні 2024 року.

Історія протистоянь

Збірні Норвегії та Сенегалу зустрічалися лише один раз. У 2006 році сенегальці перемогли в товариському матчі з рахунком 2:1.

Цікаві факти та статистика

У 13 з останніх 14 офіційних матчів Норвегії було забито понад 2,5 гола.

12 із останніх 14 м’ячів у офіційних поєдинках норвежці забили після перерви.

Сенегал не зміг зберегти свої ворота недоторканними в жодному з останніх 12 матчів на чемпіонатах світу. Це друга найдовша подібна серія серед усіх збірних.

У трьох із чотирьох останніх матчів Сенегалу було забито понад 3,5 гола.

Ключові гравці та кадрова ситуація

Ерлінг Голанд відзначався голами в 11 поспіль офіційних матчах за збірну Норвегії. За цей відрізок нападник забив 22 м’ячі, а в кожній із п’яти останніх зустрічей оформлював щонайменше дубль.

У складі Сенегалу увагу привертає Ібрагім Мбає. Завдяки голу у ворота Франції він став наймолодшим африканським автором забитого м’яча в історії чемпіонатів світу. У матчі проти Норвегії він може стати першим підлітком, який забивав у кожному зі своїх перших двох поєдинків на мундіалях.

Обидві збірні підходять до гри без нових кадрових втрат та проблем зі складом.

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Попереду матч Норвегія — Сенегал. Експерти GGBET вважають, що перевагу мають норвежці. Їх перемогу оцінюють з коефіцієнтом 2.25, тоді як успіх Ірану — з коефіцієнтом 3.22. Хто візьме гору? Обирай свій варіант на ggbet.ua!

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