Ноттінгем Форест здобув виїзну перемогу в Лізі Європи, Зінченко вперше зіграв після травми
Українець провів на полі весь поєдинок
32 хвилини тому
Фото - Getty Images
Ноттінгем Форест в гостях провів матч в рамках шостого туру загального етапу Ліги Європи. Англійська команда перемогла нідерландський Утрехт з рахунком 2:1.
Український захисник Ноттінгема Олександр Зінченко повернувся в стартовий склад після травми і провів на полі весь матч.
Гості відкрили рахунок на початку другого тайму, коли забив Арно Калімуендо. Нідерландська команда відповіла забитим м’ячем від Майка ван дер Хорна. Перемогу для «лісників» вирвав Ігор Жезус.
Ноттінгем Форест посідає восьме місце в турнірній таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 11 очок.
Ліга Європи, 6-й тур
Утрехт – Ноттінгем Форест – 1:2
Голи: ван дер Хорн, 73 – Калімуендо, 52, Жезус, 88.