Ноттінгем Форест у шостому турі Ліги Європи сезону 2025/26 зустрінеться з Утрехтом. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

У заявку англійського клубу на виїзний матч у Нідерландах включено українського захисника Олександра Зінченка, який пропустив останні дев'ять зустрічей через травми.

Головний тренер «лісників» Шон Дайч прокоментував рішення щодо включення 28-річного футболіста до складу.

«Луїс, Баква та Зінченко є у заявці, і ми прийматимемо рішення щодо них. Гадаю, це рішення більшою мірою стосується Зінні та Дугласа, оскільки вони добре знають своє тіло і чудово розуміють гру завдяки своєму досвіду.

Баква ж усе ще набирає форму після періоду травм», – цитує Дайча Nottinghamshire Live.