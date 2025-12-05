Сергій Разумовський

У 15-му турі англійської Прем'єр-ліги команда Олександра Зінченка Ноттінгем Форест на виїзді зіграє проти Евертона Віталія Миколенка. Напередодні цього протистояння головний тренер «лісників» Шон Дайч розповів про кадрову ситуацію в колективі та окремо відзначив готовність українського захисника знову вийти на поле.

Зінченко вже тренується на полі і почувається добре. Він повертається до ладу. Шон Дайч

Дайч тим самим підтвердив, що футболіст завершив відновлення після ушкодження паху, яке він отримав 23 жовтня у матчі Ліги Європи проти Порту (0:2). Відтоді Олександр проходив реабілітацію і пропустив низку поєдинків, а загалом у поточному сезоні встиг провести шість матчів за клуб без результативних дій.

Матч Евертон – Ноттінгем Форест запланований на суботу, 6 грудня. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом. Це може стати для Зінченка першою грою після повернення, а для українських уболівальників – нагодою одночасно побачити на полі одразу двох футболістів вітчизняної збірної.