Павло Василенко

Форвард Віктор Осімхен збирається остаточно залишити Наполі цього літа. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє про нову пропозицію для чемпіонів Італії.

У Туреччині Осімхен швидко став головною зіркою Галатасараю, за який виступає на правах оренди. Цього літа він відхилив пропозицію Аль-Хіляля і вирішив залишитись у Стамбулі надовго.

Однак Наполі поки не прийняв пропозицію Галатасараю. Спочатку чемпіон Туреччини запропонував надто мало, а потім хотів розтягнути виплату на цілих п'ять років.

Тепер обидві сторони повернулися до переговорів. За словами Романо, італійці отримали від Галатасараю нову, покращену пропозицію.

На цей раз турки готові заплатити 40 мільйонів євро авансом. 35 мільйонів євро, що залишилися, вони хотіли б виплатити частинами.

Ключовими факторами є умови наступних платежів та банківські гарантії. Без них Наполі не погодиться на трансфер.

Минулого сезону Осімхен провів 41 матч за Галатасарай, забивши 37 м'ячів і віддавши вісім гольових передач. Transfermarkt оцінює його у 70 мільйонів євро.