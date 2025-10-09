Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер залишиться поза грою як мінімум до листопада через травму в паховій області. Ця проблема доставляла йому незручності ще з передсезонної підготовки, що обмежило його участю лише у чотирьох матчах нинішнього сезону.

Палмер був змушений залишити поле вже на 21-й хвилині у матчі Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед 20 вересня. Головний тренер лондонців Енцо Мареска заявив, що операції не знадобиться, проте футболісту потрібен час на відновлення. Спочатку передбачалося, що він повернеться після міжнародної паузи, але процес реабілітації затягнувся.

Очікується, що Палмер пропустить зустрічі з Ноттінгем Форрестом, Аяксом, Сандерлендом і Вулверхемптоном, повідомляє ВВС.

Під час нинішньої паузи його не викликали до збірної Англії, а Томас Тухель висловив побоювання, що травма може набути хронічного характеру.

Раніше повідомлялося, що Челсі може придбати гравця збірної України.