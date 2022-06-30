Новачок «Кривбасу»: «Всі поважають Вернидуба. Це великий тренер»
Нападник «Кривбасу» Денис Устименко поділився враженнями від клубу і роботи під керівництвом Юрія Вернидуба. Прес - служба «червоно - білих» передає слова свого новачка.
Мені дуже приємно приєднатися до великої родини «Кривбас». Для мене це нова велика можливість проявити себе як футболісту.
Щасливий, що буду захищати кольори «Кривбасу». Тут все на високому рівні, все мене влаштовує. Впевнений, разом із новим клубом ми будемо розвиватися й здобувати перемоги в УПЛ, виконуючи поставлені завдання.
З Вернидубом дуже приємно працювати, всі його поважають. Це великий тренер. До того ж у Юрія Миколайовича дуже цікавий тренувальний процес. Коли дізнався, що Вернидуб очолить «Кривбас», то бажання переїхати до Кривого Рогу стало ще більше.
У нього є чому повчитися. Впевнений, під його керівництвом «Кривбас» буде тільки прогресувати. Усі прекрасно пам’ятаємо знамениту перемогу «Шерифа» над «Реалом» у Лізі чемпіонів. Тоді наш керманич здійснив просто неймовірне.
Перед нами усіма велика відповідальність, адже ми будемо грати у футбол під час війни, яку спричинили орки. Хочемо показати, що Україна не стоїть на місці навіть у такий важкий період, люди живуть і працюють.
Будемо демонструвати хороший футбол й покажемо людям, що ми можемо, ми не боїмося, ми прагнемо чогось. Нас не зупинити. Україна переможе, це безсумнівно, ми у цьому впевнені. Слава Україні.
Раніше «Кривбас» оголосив про підписання ще трьох футболістів.
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