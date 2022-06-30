Новачок «Кривбасу»: «Всі поважають Вернидуба. Це великий тренер»

Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас

Нападник «Кривбасу» Денис Устименко поділився враженнями від клубу і роботи під керівництвом Юрія Вернидуба. Прес - служба «червоно - білих» передає слова свого новачка.

Щасливий, що буду захищати кольори «Кривбасу». Тут все на високому рівні, все мене влаштовує. Впевнений, разом із новим клубом ми будемо розвиватися й здобувати перемоги в УПЛ, виконуючи поставлені завдання.

З Вернидубом дуже приємно працювати, всі його поважають. Це великий тренер. До того ж у Юрія Миколайовича дуже цікавий тренувальний процес. Коли дізнався, що Вернидуб очолить «Кривбас», то бажання переїхати до Кривого Рогу стало ще більше.

У нього є чому повчитися. Впевнений, під його керівництвом «Кривбас» буде тільки прогресувати. Усі прекрасно пам’ятаємо знамениту перемогу «Шерифа» над «Реалом» у Лізі чемпіонів. Тоді наш керманич здійснив просто неймовірне.

Перед нами усіма велика відповідальність, адже ми будемо грати у футбол під час війни, яку спричинили орки. Хочемо показати, що Україна не стоїть на місці навіть у такий важкий період, люди живуть і працюють.

Будемо демонструвати хороший футбол й покажемо людям, що ми можемо, ми не боїмося, ми прагнемо чогось. Нас не зупинити. Україна переможе, це безсумнівно, ми у цьому впевнені. Слава Україні.