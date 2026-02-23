Захисник Олександрії Артур Андрейчик поділився враженнями після переходу до українського клубу. До цього він виступав у Німеччині за Ваккер Бурггаузен із Регіональної ліги Баварія. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Звісно, були мурахи від того, що зараз побачу своїх рідних, яких не бачив 4 роки. Також був радий, оскільки це перший професійний контракт, можна так сказати, тому що Прем’єр-ліга. Тому, звісно, гарні емоції були. Потрібно ще більше працювати.

Дуже сподобалося, що тренерський штаб мислить по-європейськи та футбол дуже європейський. Ти не боїшся грати з м’ячем, постійна зміна позицій – це дуже мені імпонує. Саме тому я був дуже вражений від нашого головного тренера та помічників – тому що європейський футбол це завжди круто, коли ти граєш з м’ячем, а не без нього.

З ким знайомий? Данііл Ващенко. Ми грали разом, коли я грав у свого тата, добре товаришували з ним ще в ті часи. Зараз – та з усіма, більше вже з іноземцями, з новим гравцем Мауру, він розмовляє німецькою.