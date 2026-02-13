Павло Василенко

Олександрія досягла угоди з клубом Ваккер Бурггаузен про перехід на постійній основі захисника Артура Андрейчика. Контракт із гравцем підписано до 31 травня 2029 року, повідомляє пресслужба українського клубу.

Андрейчик народився 30 серпня 2005 року і є вихованцем київської школи футболу. Свої перші кроки у великому спорті він робив у столичній ДЮСШ Зміна-Оболонь. Юнацька кар’єра Артура була позначена значними успіхами: він двічі ставав чемпіоном Вищої ліги України у віковій категорії U-15 та здобував срібні нагороди у складі U-17.

З 2022 року захисник виступав у Німеччині за ФК Ваккер Бурггаузен. Попри юний вік, Артур зумів пробитися до основної обойми команди, що змагається у Регіональній лізі Баварія (четвертий за силою дивізіон Німеччини), де отримав цінний досвід європейського силового футболу.

На зимову паузу Олександрія пішла на 15-му місці у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги: команда набрала 11 очок у 16 матчах.

Віцечемпіон УПЛ свій перший матч 2026 року проведе проти Оболоні. Поєдинок заплановано на 23 лютого (13:00).