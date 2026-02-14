Павло Василенко

Ім’я Руні знову звучить на «Олд Траффорд» – щоправда, цього разу не у зв’язку з легендарним капітаном, а з його сином. Манчестер Юнайтед запропонував новий контракт 16-річному Каю Руні, який уже кілька років навчається в академії клубу та вважається одним із найперспективніших нападників свого віку.

У клубі задоволені прогресом юного форварда і розраховують зберегти його в системі після завершення шкільного навчання цього літа. За інформацією британських медіа, Кай входить до групи з 14 талантів, яким Манчестер Юнайтед запропонував нові угоди. Серед них – і Джейсі Каррік, син колишнього півзахисника команди Майкла Карріка.

Йдеться про стипендію, яка з часом може перерости у професійний контракт. За такими умовами Руні-молодший міг би заробляти близько 50 тисяч фунтів на рік, включно з бонусом за підписання. Втім, родина футболіста поки не дала остаточної відповіді.

Кай уже провів чотири матчі за команду U-18 та відзначився одним забитим м’ячем. Порівнянь із батьком уникнути неможливо: Вейн Руні забив 253 голи за Манчестер Юнайтед і довгі роки залишався найкращим бомбардиром збірної Англії, доки його рекорд не побив Гаррі Кейн. Тепер же вболівальники із цікавістю спостерігають, чи зможе прізвище Руні знову стати символом великої епохи на «Олд Траффорд».