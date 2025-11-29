Павло Василенко

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо відповів президентові Барселони Жоану Лапорті після гучних заяв, зроблених тим напередодні на адресу «Королівського клубу».

Нагадаємо, Лапорта заявив, що в Реалі «страждають на барселоніт». Він також додав, що арбітри в Іспанії історично сприяють Реалу.

Алонсо у відповідь назвав такі заяви «популістськими меседжами, спрямованими переважно до вболівальників Барселони».



«Ми зосереджені на власній грі. Найважливіше – перемагати на полі, заслужено й у спортивній боротьбі», – дипломатично підкреслив наставник Реала.



Після 13 турів Реал очолює турнірну таблицю з 32 очками, тоді як Барселона йде другою, маючи 31 бал.

