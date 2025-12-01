Сергій Разумовський

У четвер, 25 листопада, після виїзного матчу загального етапу Ліги конференцій проти Омонії (2:0), виконувачем обовʼязків головного тренера Динамо було призначено Ігоря Костюка.

29 листопада, після повернення команди до Києва, президент клубу Ігор Суркіс провів зустріч на базі у Віті-Литовській, під час якої офіційно представив гравцям нового наставника та його тренерський штаб.

Після представлення команда відразу провела тренування. Попри тривалу дорогу з Кіпру, заняття було повноцінним, оскільки часу на розкачку немає. Спочатку футболісти працювали у тренажерному залі, приводячи м’язи в оптимальний тонус, щоб знизити ризик ушкоджень, а потім перейшли до вправ на футбольному полі, приділивши більше уваги роботі з м’ячем.

Під час тренування панувала спокійна, але водночас робоча атмосфера. Гравці отримували настанови від Ігоря Костюка та його помічників і поступово знайомилися з вимогами нового тренерського штабу. Пресслужба клубу опублікувала відео першого тренування за нового наставника.

Перший офіційний матч під керівництвом Ігоря Костюка Динамо проведе проти Полтави в рамках 14-го туру Української Премʼєр-ліги. Зустріч відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу УПЛ та подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 1 грудня, на сторінці події Динамо – Полтава на Xsport. Початок – о 15:30.