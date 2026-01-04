Павло Василенко

Реал яскраво розпочав 2026 рік, продемонструвавши майже ідеальний футбол у матчі 18-го туру Ла Ліги проти Бетіса. Команда Хабі Алонсо не залишила супернику шансів, розгромивши гостей з рахунком 5:1 та продовживши свою переможну серію у всіх турнірах.

Головною зіркою вечора беззаперечно став Гонсало Гарсія – футболіст, якого дедалі частіше називають тимчасовим замінником Кіліана Мбаппе. Нападник нагадав про себе з максимальною гучністю, оформивши хет-трик на 20-й, 52-й та 82-й хвилинах. Кожен із його голів був справжнім витвором мистецтва й викликав асоціації з його блискучими виступами на Клубному чемпіонаті світу.

Перевагу «вершкових» також закріпили Рауль Асенсіо, який відзначився на 56-й хвилині, та Фран Гарсія, що поставив ефектну крапку у компенсований час. Єдиною світлою миттю для Бетіса став гол Кучо Ернандеса на 65-й хвилині, який, утім, не змінив загальної картини матчу.

Завдяки цій перемозі Реал здобув четверту поспіль звитягу в усіх змаганнях і впевнено підтвердив свої чемпіонські амбіції, а Гарсія наочно довів, що готовий брати на себе роль лідера в атаці.

Український голкіпер господарів поля Андрій Лунін провів гру на лаві запасних.

З 45 очками Реал йде другим в турнірній таблиці Ла Ліги і відстає від Барселони на чотири пункти. Бетіс з 28 балами залишився шостим.

Ла Ліга, 18-й тур

Реал – Бетіс – 5:1

Голи: Гонсало Гарсія, 20, 50, 82, Рауль Асенсіо, 56, Фран Гарсія, 90+3 – Кучо, 66.