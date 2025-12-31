Реал уважно стежить за ситуацією навколо центрального захисника Крістал Пелас Марка Гехі, контракт якого з лондонським клубом завершується наприкінці поточного сезону.

За інформацією AS, представники мадридського клубу вже контактували з агентами 25-річного футболіста та дали зрозуміти, що тримають його трансферний статус під контролем. У разі ухвалення рішення про підписання захисника Реал готовий відновити переговори з оточенням гравця.

Раніше повідомлялося, що мадридці також розглядають кандидатури Дайо Упамекано з Баварії та Ібраїма Конате з Ліверпуля, які потенційно можуть стати вільними агентами влітку. Водночас Реал не має наміру втягуватися в конкуренцію клубів, де ключовим фактором є лише розмір заробітної плати.

Під час спілкування з агентами Гехі в Реалі висловлювали занепокоєння через інформацію англійських ЗМІ про можливу домовленість гравця з Ліверпулем. Однак ці дані не відповідають дійсності. Захисник дійсно був близький до переходу в стан червоних минулого літа, проте Крістал Пелас у підсумку заблокував трансфер. Попередні домовленості втратили актуальність, а переговорний процес фактично припинено.

Ліверпуль, як і раніше, зацікавлений у Марку Гехі, але для можливого трансферу мерсисайдцям доведеться розпочинати переговори з нуля.

Сам футболіст не закриває для себе жодного з варіантів продовження кар’єри. Водночас наголошується, що у випадку конкретної пропозиції з боку Реала саме мадридський клуб стане для нього пріоритетним напрямком.

У поточному сезоні АПЛ Марк Гехі провів 17 матчів, записавши на свій рахунок 2 голи та 2 результативні передачі.