Мадридський Реал визначився із умовами можливого трансферу українського голкіпера Андрія Луніна на тлі інтересу з боку італійського Мілана. За інформацією іспанських та італійських ЗМІ, россонері уважно стежать за ситуацією через невизначене майбутнє Майка Меньяна.

Водночас у Мадриді не мають наміру відпускати Луніна за символічну суму. Керівництво вершкових на чолі з Флорентіно Переса встановило ціну 20 мільйонів євро і саме за таку суму клуб готовий обговорювати продаж воротаря, контракт якого розрахований до 2030 року.

Реал розглядає трансфер виключно за умови, що пропозиція повністю відповідає фінансовим та спортивним інтересам команди.

Раніше стало відомо, що агент Луніна вимагає покращений контракт для тренера чемпіона Бразилії.