Головний тренер Фламенго Філіпе Луїс офіційно підписав нову угоду з бразильським клубом. Контракт наставника діятиме до грудня 2027 року. Про це повідомив відомий інсайдер Фабриціо Романо у соціальній мережі Х. Раніше повідомлялося, що агент вимагав для тренера покращений контракт.

Під керівництвом Філіпе Луїса Фламенго у поточному році здобув титул чемпіона Бразилії, підтвердивши статус одного з найсильніших клубів країни. Крім того, 30 листопада 2025 року команда тріумфувала у Кубку Лібертадорес, мінімально перегравши Палмейрас у фінальному матчі з рахунком 1:0.

Цей успіх дозволив Фламенго гарантувати собі участь у клубному чемпіонаті світу 2029 року. Водночас на клубному чемпіонаті світу 2025 року бразильський гранд зупинився на стадії 1/8 фіналу, де поступився мюнхенській Баварії з рахунком 2:4.