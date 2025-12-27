Фланговий півзахисник Борнмута Антуан Семеньо відповів на одне з найпопулярніших питань сучасного футболу. 25-річний ганець, якого пов’язують із можливим переходом до Манчестер Сіті, чітко окреслив свою позицію у вічному протистоянні Криштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Мессі, без сумнівів. Я жодним чином не применшую досягнення Роналду – він неймовірний. Те, чого досягли ці двоє, є чимось фантастичним, але я фанат Мессі, – передає слова Семеньо AlbicelesteTalk.

Наразі Криштіану Роналду у 40-річному віці виступає за Аль-Наср у чемпіонаті Саудівської Аравії. Ліонель Мессі, якому 38 років, продовжує кар’єру в МЛС, захищаючи кольори американського Інтер Маямі.

Сам Семеньо розглядається у якості потенційного новачка топклубів АПЛ.