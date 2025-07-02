Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен розповів про зміни у тренувальному процесі в таборі криворіжців. Його слова наводить пресслужба клубу.

Бути готовим та зарядженим на 100%. І це саме я вимагаю від гравців. Для мене кожне тренування не повинно відрізнятися від гри. Така ж енергія, така ж інтенсивність. Це мій підхід.

Якщо все добре організовано, гравці зможуть показати свій максимум, - наголосив ван Леувен.