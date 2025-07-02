Новий тренер Кривбаса не дає спуску на зборах
Команда ван Леувена готується в Словенії
40 хвилин тому
Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен розповів про зміни у тренувальному процесі в таборі криворіжців. Його слова наводить пресслужба клубу.
Бути готовим та зарядженим на 100%. І це саме я вимагаю від гравців. Для мене кожне тренування не повинно відрізнятися від гри. Така ж енергія, така ж інтенсивність. Це мій підхід.
Якщо все добре організовано, гравці зможуть показати свій максимум, - наголосив ван Леувен.
Нагадаємо, що на тренерському містку ван Леувен замінив українського фахівця Юрія Вернидуба.
Кривбас у сезоні 2024/25 років здобув 47 залікових очок та посів п'яту сходинку у підсумковій турнірній таблиці УПЛ.
Формується нова команда. Яке бачення майбутнього Кривбаса серед гравців?