Сергій Разумовський

Український воротар Дмитро Фастов став справжнім героєм матчу 4-го туру чемпіонату Таджикистану, в якому Далерон-Уротеппа зустрічався з Вахшем. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, а вирішальний епізод стався наприкінці зустрічі, коли саме голкіпер врятував свою команду від поразки.

Майже весь матч на табло зберігалися нулі, а перший гол уболівальники побачили лише на 78-й хвилині. Саме тоді футболіст Далерон-Уротеппи зумів відкрити рахунок і вивів свою команду вперед. Після цього здавалося, що Вахш уже не встигне врятуватися, адже час невпинно спливав, а шансів для гострої відповіді майже не залишалося.

Однак у вирішальний момент на перший план несподівано вийшов Дмитро Фастов. Під час останнього кутового у матчі український воротар пішов до штрафного майданчика суперника, аби допомогти своїй команді в атаці. Це рішення виявилося доленосним. Фастов вдало зіграв головою та відправив м’яч у сітку воріт, принісши Вахшу нічию 1:1. Для голкіпера такий епізод став безумовно особливим, адже саме його точний удар дозволив команді уникнути поразки.

Особливої уваги ця історія заслуговує ще й тому, що для Дмитра це лише четвертий матч у складі Вахша. Український воротар приєднався до таджицького клубу на початку березня 2026 року і вже дуже швидко зумів голосно заявити про себе, ставши одним із головних героїв туру.

Дмитро Фастов є вихованцем київського Динамо. Упродовж кар’єри він встиг пограти за низку українських та закордонних клубів. Зокрема, воротар виступав за Інгулець, Верес, португальський СК Ідеал, французький Йєр-83, Оболонь, Кремінь, МФК Миколаїв, ЛНЗ, польське Подгале, Карпати, Металіст, Лівий Берег і Поділля. Тепер до цього списку додався й Вахш, де українець уже встиг відзначитися надзвичайно яскравим і рідкісним для воротаря голом.

Чемпіонат Таджикистану. 4-й тур

Далерон-Уротеппа – Вахш 1:1

Голи: Аміндоза, 78 – Фастов, 90+3