Арсенал в більшості не зміг обіграти Челсі
Команди завершили матч внічию 1:1
близько 13 годин тому
У 13 турі Англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі між Челсі та Арсеналом, яке завершилося внічию 1:1 на Стемфорд Брідж.
На 38-й хвилині господарі залишилися вдесятьох: Мойзес Кайседо грубо зіграв проти Мікеля Меріно, травмувався сам і після втручання VAR отримав червону картку.
Незважаючи на чисельну меншість, Челсі першим відкрив рахунок - на 48-й хвилині Трево Чалоба успішно замкнув подачу від кутового, пробивши головою.
Арсенал зумів відновити рівновагу на 59 хвилині. Мікель Меріно виграв боротьбу в повітрі і влучним ударом зрівняв результат, встановивши підсумковий рахунок 1:1.
АПЛ. 13-й тур
Челсі – Арсенал – 1:1
Голи: Чалоба, 48 – Меріно, 59
Вилучення: Кайседо, 38 (Челсі)
