Ноєр здивував уболівальників Баварії новим образом
Відома причини таких змін легендарного голкіпера
близько 8 годин тому
Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр здивував уболівальників, вийшовши на матч проти Фрайбурга з новим образом – помітними вусами.
Поєдинок став ефектним поверненням після паузи на збірні: мюнхенці перемогли Фрайбург (6:2), хоча програвали по ходу гри 0:2. Та попри голеву драматургію, погляди фанів і коментаторів були прикуті саме до легендарного воротаря.
Ноєр, який роками асоціювався повністю чисто поголеним обличчям, цього разу вийшов на поле з вусами – і цим одразу підірвав соцмережі.
Як з’ясувалося, голкіпер приєднався до кампанії Movember – глобальної ініціативи, у рамках якої чоловіки протягом листопада відрощують вуса, щоб привернути увагу до теми чоловічого здоров’я, зокрема раку простати та психічного стану.
Раніше в інтерв’ю журналу Gala Нойєр зізнавався, що надає перевагу охайному, класичному вигляду: коротке волосся, жодної бороди.
«Волосся має бути коротким і акуратним. Я не люблю довгі зачіски і завжди стежу, щоб у мене не було бороди», – говорив воротар.
