Павло Василенко

Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр здивував уболівальників, вийшовши на матч проти Фрайбурга з новим образом – помітними вусами.

Поєдинок став ефектним поверненням після паузи на збірні: мюнхенці перемогли Фрайбург (6:2), хоча програвали по ходу гри 0:2. Та попри голеву драматургію, погляди фанів і коментаторів були прикуті саме до легендарного воротаря.

Ноєр, який роками асоціювався повністю чисто поголеним обличчям, цього разу вийшов на поле з вусами – і цим одразу підірвав соцмережі.

Як з’ясувалося, голкіпер приєднався до кампанії Movember – глобальної ініціативи, у рамках якої чоловіки протягом листопада відрощують вуса, щоб привернути увагу до теми чоловічого здоров’я, зокрема раку простати та психічного стану.

Раніше в інтерв’ю журналу Gala Нойєр зізнавався, що надає перевагу охайному, класичному вигляду: коротке волосся, жодної бороди.