Павло Василенко

Воротар Баварії Свен Ульрайх, який багато років залишався незмінною опорою Мануеля Ноєра та підстраховував команду у найскладніші моменти, вирішив завершити професійну кар’єру після нинішнього сезону. Про це повідомив популярний інсайдерський акаунт, присвячений Баварії та збірній Німеччини.

Чинний контракт голкіпера з мюнхенським клубом діє до літа 2026 року, але сторони не планують його продовжувати. Водночас Ульрайх, за інформацією джерел, залишиться в Баварії – але вже в іншій ролі.

Вихованець Штутгарта приєднався до мюнхенців у 2015 році та провів у клубі п’ять сезонів, після чого перейшов до Гамбурга. У 2021-му він повернувся до Мюнхена.

Разом з Баварією Ульрайх здобув вісім чемпіонських титулів Бундесліги, три Кубки Німеччини та шість Суперкубків. У його колекції також трофей Ліги чемпіонів та перемога в Суперкубку УЄФА.