Роками підміняв Ноєра: легендарний дублер Баварії вирішив завершити кар’єру
Футболіст отримає нову роботу в клубі
близько 17 годин тому
Воротар Баварії Свен Ульрайх, який багато років залишався незмінною опорою Мануеля Ноєра та підстраховував команду у найскладніші моменти, вирішив завершити професійну кар’єру після нинішнього сезону. Про це повідомив популярний інсайдерський акаунт, присвячений Баварії та збірній Німеччини.
Чинний контракт голкіпера з мюнхенським клубом діє до літа 2026 року, але сторони не планують його продовжувати. Водночас Ульрайх, за інформацією джерел, залишиться в Баварії – але вже в іншій ролі.
Вихованець Штутгарта приєднався до мюнхенців у 2015 році та провів у клубі п’ять сезонів, після чого перейшов до Гамбурга. У 2021-му він повернувся до Мюнхена.
Разом з Баварією Ульрайх здобув вісім чемпіонських титулів Бундесліги, три Кубки Німеччини та шість Суперкубків. У його колекції також трофей Ліги чемпіонів та перемога в Суперкубку УЄФА.
