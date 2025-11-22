Баварія в матчі з вісьмома голами оформила камбек
Розминка перед Лігою чемпіонів
близько 16 годин тому
Баварія в домашньому поєдинку 11 туру Бундесліги вийшла переможцем в протистоянні з Фрайбургом. Матч в Мюнхені завершився з рахунком 6:2.
Чемпіон Німеччини змусив своїх фанів трошки понервувати, пропустивши двічі в стартові 17 хвилин. Команда Венсана Компані змогла ліквідувати гандикап Фрайбурга ще до перерви.
В другій половині зустрічі Фрайбург забув вийти з роздягальні, дозволивши Баварії оформити вольову перемогу в рідних стінах.
Бундесліга. 11 тур
Баварія - Фрайбург 6:2
Голи: Карл, 22, Олісе, 45+2, 84, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 74 - Сузукі, 12, Манзамбі, 17
