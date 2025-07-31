Мануель Нойєр може повернутися до збірної Німеччини через проблеми Марка-Андре тер Штегена у Барселоні, повідомляє журналіст видання Bild Тобі Альтшефль.

За інформацією джерела, 39-річний голкіпер, який завершив міжнародну кар’єру у серпні 2024 року, не виключає можливості повернення, якщо з таким проханням особисто звернеться головний тренер Юліан Нагельсман.

Причиною можливого камбеку стала як напружена ситуація між тер Штегеном та керівництвом Барселони, так і його нещодавня операція на попереку. Внаслідок втручання капітан синьо-гранатових вибув щонайменше на три-чотири місяці.

Мануель Нойєр провів за збірну Німеччини 124 матчі у період з 2009 по 2024 рік, у яких пропустив 118 м’ячів та 51 раз залишив ворота недоторканими. Натомість 33-річний Марк-Андре тер Штеген відіграв 44 матчі за національну команду з 2012 року, пропустивши 54 голи та оформивши 13 сухих поєдинків. При цьому він жодного разу не виходив на поле у матчах основної стадії чемпіонатів світу чи Європи.