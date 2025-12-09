Сергій Разумовський

Існує велика ймовірність дострокового розірвання орендної угоди захисника Василя Буртника з Динамо. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Чутки, наприклад, про те, що Буртник залишить клуб, він в оренді. Ну і, власне кажучи, а нащо 23-річному гравцю залишатися і надалі в оренді та не виходити на поле через те, що він шнурки не зав'язав швидко? Якщо ми бачимо, що грає Захарченко станом на зараз. Михайло Співаковський

Співаковський також прокоментував ситуацію навколо ще одного літнього новачка Динамо – нападника Владіслава Бленуце. За його словами, чутки про можливий відхід форварда з київського клубу не є безпідставними, але цього не буде взимку.

