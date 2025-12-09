Останнім часом ходять чутки про те, що румунський форвард київського Динамо Владіслав Бленуце може покинути клуб уже цієї зими.

Спортивний журналіст Михайло Співаковський підтвердив ці припущення, наголосивши при цьому, що потенційний трансфер стане актуальним лише після завершення сезону через один важливий момент.

«Чутки щодо Бленуце і щодо того, що він може залишити команду... Я теж можу підтвердити, що це можливо, але тільки після закінчення сезону, бо в цьому сезоні для Бленуце це буде вже третій клуб. Тому він не зможе там грати за всіма існуючими правилами», – розповів Співаковський у новому випуску ТаТоТаке.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко може стати партнером Циганкова та Ваната в Жироні.