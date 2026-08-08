Сергій Разумовський

У 2-му турі української Прем'єр-ліги Буковина номінально вдома не змогла здолати Оболонь. Поєдинок завершився без забитих м’ячів – 0:0.

Номінальні господарі підтверджували статус фаворита зустрічі та володіли територіальною перевагою. Буковина завдала чверть сотні ударів по воротах киян, однак жоден із них не завершився голом.

Оболонь діяла організовано в обороні й зуміла втримати свої ворота недоторканними. Кияни не створили такої кількості небезпечних моментів, як суперник, проте досягли важливого результату на виїзді.

Матч мав додатковий принциповий характер через головного тренера Буковини Сергія Шищенка. Рік тому фахівець залишив Оболонь і очолив чернівецьку команду. Після цього він запросив до нового клубу низку футболістів, із якими раніше працював у київському колективі.

Обидві команди поки не здобули жодної перемоги в УПЛ. Буковина набрала два очки в стартових турах, а Оболонь записала до активу перший бал у сезоні.

УПЛ, 2-й тур

Буковина – Оболонь 0:0

Буковина: Пеньков, Путря, Бусько, Безуглий, Стасюк, Вітенчук, Задерака (Кожушко, 71), Груша (Бабак, 90), Підлепенець (Танковський, 66), Клепач (Войтіховський, 71), Ільїн (Одінака, 66)

Оболонь: Баранцов, Шевченко (Мороз, 67), Прокопчук, Єрмаков, Капінус, Мишньов, Волохатий (Мединський, 82), Полегенько, Слободян (Ребриш, 83), Маткевич (Морозко, 60), Устименко (Лях, 59)

Попередження: Маткевич, Шевченко