Ну, звісно ж, там Каріус! Шальке програв у Бундеслізі з рахунком 1:8 (Відео)
Грандіозний провал легендарного клубу в чемпіонаті Німеччини...
Падерборн розгромив Шальке з рахунком 8:1 у матчі 11-го туру Бундесліги сезону-2026/27. На Home Deluxe Arena господарі за один вечір забили стільки ж м’ячів, скільки в усіх десяти попередніх турах разом.
Головним героєм зустрічі став Стефано Маріно. Нападник оформив перший в історії Падерборна хет-трик у вищому дивізіоні Німеччини. Ще по голу у ворота Лоріса Каріуса забили Жано тер Горст, Штеффен Тіггес, Деніз Цайтлер, Фелікс Гьотце та Габріел Відович, який реалізував пенальті. Каріус також відомий «легендарним» виступом у київському фіналі Ліги чемпіонів. Єдиний м’яч Шальке на 59-й хвилині провів Аділь Аушиш.
Це найбільша перемога Падерборна за час виступів у професійних лігах Німеччини. Попередній клубний рекорд – 7:1 у матчі проти Вердера II в Третій лізі сезону 2017/18. У Бундеслізі команда вперше виграла з перевагою в сім м’ячів: раніше її найпереконливішим результатом на цьому рівні були 3:0 проти Гамбурга у 2014 році.
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За даними офіційного сайту Бундесліги, Падерборн також установив рекорд турніру за розміром перемоги серед команд, які щойно підвищилися в класі. Для Шальке ж поразка стала найбільшою у вищому дивізіоні з 1988 року.
Після 11 турів Падерборн 07 посідає десяте місце з 13 очками. Різниця забитих і пропущених м’ячів команди становить 16:16, а від зони перехідних матчів її відділяють шість балів.
Шальке 04 перебуває на 16-й позиції – у зоні стикових матчів. Гельзенкірхенці набрали сім очок за 11 ігор. Після вильоту за підсумками сезону-2022/23 клуб провів три кампанії поспіль у другому дивізіоні та повернувся до еліти лише минулого сезону.
Бундесліга, 11-й тур
Падерборн – Шальке 8:1
Голи: тер Горст, 21, Маріно, 39, 45+4, 57, Тіггес, 55, Цайтлер, 73, Відович, 85 (пен.), Гьотце, 90+6 – Аушиш, 59
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