Сергій Разумовський

Падерборн розгромив Шальке з рахунком 8:1 у матчі 11-го туру Бундесліги сезону-2026/27. На Home Deluxe Arena господарі за один вечір забили стільки ж м’ячів, скільки в усіх десяти попередніх турах разом.

Головним героєм зустрічі став Стефано Маріно. Нападник оформив перший в історії Падерборна хет-трик у вищому дивізіоні Німеччини. Ще по голу у ворота Лоріса Каріуса забили Жано тер Горст, Штеффен Тіггес, Деніз Цайтлер, Фелікс Гьотце та Габріел Відович, який реалізував пенальті. Каріус також відомий «легендарним» виступом у київському фіналі Ліги чемпіонів. Єдиний м’яч Шальке на 59-й хвилині провів Аділь Аушиш.

Це найбільша перемога Падерборна за час виступів у професійних лігах Німеччини. Попередній клубний рекорд – 7:1 у матчі проти Вердера II в Третій лізі сезону 2017/18. У Бундеслізі команда вперше виграла з перевагою в сім м’ячів: раніше її найпереконливішим результатом на цьому рівні були 3:0 проти Гамбурга у 2014 році.