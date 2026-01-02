Павло Василенко

Мілан офіційно оформив підписання нового нападника з Англійської Прем’єр-ліги, однак трансфер уже викликає чимало запитань. До італійського гранда приєднався Ніклас Фюллькруг – форвард збірної Німеччини, який провалив нинішній сезон у складі Вест Гем.

32-річний нападник так і не відкрив рахунок своїм голам у цьому сезоні. Фюллькруг провів дев’ять матчів у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну, а з грудня взагалі перестав потрапляти до заявки лондонського клубу. Втрата довіри тренерського штабу зробила його відхід лише питанням часу.

У підсумку Вест Гем погодився віддати футболіста в оренду до Мілана. Угода розрахована до 30 червня 2026 року та передбачає опцію викупу, що дозволяє італійцям у майбутньому повністю оформити трансфер. Для англійського клубу це шанс хоча б частково повернути інвестиції: у 2024 році за Фюллькруга було заплачено близько 27 мільйонів євро.

Втім, статистика нападника за час перебування в Англії виглядає невтішно. У 29 матчах за «молотобійців» він забив лише три м’ячі та віддав дві результативні передачі. Контракт Фюллькруга з Вест Гемом чинний до літа 2028 року, але тепер його майбутнє залежатиме від того, чи зуміє він перезапустити кар’єру в Серії А.