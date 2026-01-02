Турецький клуб Фенербахче активізував переговори щодо трансферу нападника Мілана Крістофера Нкунку. За інформацією Fanatik, «жовті канарки» направили офіційну пропозицію у розмірі 20 млн євро, проте керівництво «россонері» відразу відмовило.

Незважаючи на початкову відмову, Фенербахче не збирається відступати і планує повернутися з новою пропозицією, збільшивши суму до 30 млн євро. Нагадаємо, що влітку 2025 Мілан викупив Нкунку у Челсі за 37 млн ​​євро, тому клуб прагне максимально компенсувати свої витрати.

У поточному сезоні 28-річний француз зіграв за Мілан 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами. Контракт гравця з клубом діє до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Нкунку планує залишитися в Мілані до кінця цього сезону.