Ексзахисник Мілана — про Довбика: «Я б гарно виглядав проти нього»
Алессандро Костакурта розчарувався в нападнику Роми
близько 1 години тому
Артем Довбик/фото: Рома
Легендарний ексзахисник Мілана Алессандро Костакурта висловив свою думку про нападників римської Роми українця Артема Довбика та ірландця Евана Фергюсона.
«Обидва досить розчаровують... Вони зараз не дуже добре грають. Довбик так і не відновився, і я - перший, хто розчарований цим. Якби я все ще грав, я б гарно виглядав проти них на ранніх стадіях», - цитує 59-річного Костакурту AreaNapoli.
Цього сезону Довбик провів за римський клуб 14 матчів, відзначившись двома голами та двома асистами. Діюча угода українського нападника з Ромою розрахована до літа 2029 року.