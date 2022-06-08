Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму

Юрген Клопп шукає заміну для Садіо Мане

22-річний уругвайський нападник «Бенфіки» Дарвін Нуньєс може стати гравцем «Ліверпуля». Про це повідомляє португальське видання Record.

Гравець повідомив керівництву клубу, що хоче переїхати на «Енфілд». І для цього переходу мерсисайдці готові побити свій трансферний рекорд і заплатити за гравця 100 мільйонів євро.

Нуньєс провів вражаючий сезон 2021/22, забивши 34 м’ячі і здійснивши 4 асисти в 41 матчі в усіх турнірах, включно з двома голами в іграх проти «Ліверпуля» в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Варто нагадати, що мерсисайдців влітку планує залишити Садіо Мане. Також клуб має намір продати Такумі Мінаміно. Сумарно за цих двох гравців «Ліверпуль» може отримати 50 мільйонів євро.

Наступного літа «Ліверпуль» має покинути ще один зірковий нападник.