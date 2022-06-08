Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:45
Змішані єдиноборства. Combate Global 9
14:20
Автоперегони. FIA ETCR. Етап 1. По (Франція)

Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму

Юрген Клопп шукає заміну для Садіо Мане
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
13:51
Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму

22-річний уругвайський нападник «Бенфіки» Дарвін Нуньєс може стати гравцем «Ліверпуля». Про це повідомляє португальське видання Record.

Гравець повідомив керівництву клубу, що хоче переїхати на «Енфілд». І для цього переходу мерсисайдці готові побити свій трансферний рекорд і заплатити за гравця 100 мільйонів євро.

Нуньєс провів вражаючий сезон 2021/22, забивши 34 м’ячі і здійснивши 4 асисти в 41 матчі в усіх турнірах, включно з двома голами в іграх проти «Ліверпуля» в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Варто нагадати, що мерсисайдців влітку планує залишити Садіо Мане. Також клуб має намір продати Такумі Мінаміно. Сумарно за цих двох гравців «Ліверпуль» може отримати 50 мільйонів євро.

Наступного літа «Ліверпуль» має покинути ще один зірковий нападник.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ліверпуль Дарвін Нуньєс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
04 червня 00:43
ПО 4 гравця «Реала» і «Ліверпуля». Символічна збірна сезону в Лізі чемпіонів
ПО 4 гравця «Реала» і «Ліверпуля». Символічна збірна сезону в Лізі чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
31 травня 14:48
Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»
Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
30 травня 11:58
Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане
Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
29 травня 21:56
Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ
Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 16:18
«Слава націі и п*здець російській федерації, оісь вам і фінал ЛЧ». Як «папа» Поворознюк коментував головний матч року
«Слава націі и п*здець російській федерації, оісь вам і фінал ЛЧ». Як «папа» Поворознюк коментував головний матч року
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 15:55

Новини: Футбол

Бейл шукає новий клуб і через одну з вимог може прийняти дыйсно несподіване рішення
Бейл шукає новий клуб і через одну з вимог може прийняти дыйсно несподіване рішення
Прімера
14:27
Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму
Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму
Англійська Прем'єр-ліга
13:51
«Мілан» хоче підписати одного з найкращих молодих захисників Європи, але в боротьбу втрутилися клуби АПЛ
«Мілан» хоче підписати одного з найкращих молодих захисників Європи, але в боротьбу втрутилися клуби АПЛ
Серія А
13:30
Вернидуб офіційно покинув «Шериф»
Вернидуб офіційно покинув «Шериф»
Українські легіонери
13:09
В росії хочуть створити об’єднаний чемпіонат «днр», «лнр», Абхазії, окупованих Криму, Херсону і Мелітополя
В росії хочуть створити об’єднаний чемпіонат «днр», «лнр», Абхазії, окупованих Криму, Херсону і Мелітополя
12:27
Без Ярмоленка і з лише одним форвардом. Важливе рішення Петракова перед Ірландією
Без Ярмоленка і з лише одним форвардом. Важливе рішення Петракова перед Ірландією
Збірна України
11:56
«Кривбас» заявив про свою проукраїнську позицію і звільнив Віценця та Дьяченка
«Кривбас» заявив про свою проукраїнську позицію і звільнив Віценця та Дьяченка
Українська Прем'єр-ліга
11:56
Коваленко: «Херсон – це Україна, 100 відсотків»
Коваленко: «Херсон – це Україна, 100 відсотків»
Серія А
11:55
Шевченко: «Збірна Нідерландів готувалася до матчів Євро-2012 на базі в Високому. Кілька днів тому вона була зруйнована»
Шевченко: «Збірна Нідерландів готувалася до матчів Євро-2012 на базі в Високому. Кілька днів тому вона була зруйнована»
Українська Прем'єр-ліга
11:35
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Всі новини