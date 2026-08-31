Сергій Разумовський

У другому турі італійської Серії А Рома здобула другу перемогу в сезоні. Цього разу римляни на виїзді розгромили Лечче з аналогічним рахунком 4:0, що й у стартовій грі.

Дубль у складі Роми оформив Мален, який забив на четвертій і 23-й хвилинах. Ще до перерви Суле збільшив перевагу гостей, а на 65-й хвилині Мора встановив остаточний рахунок зустрічі.

Після цього свій матч провела Болонья, яка влітку орендувала Артема Довбика саме у Роми. Команда українського нападника на виїзді мінімально поступилася Аталанті. Перемогу господарям на шостій компенсованій хвилині приніс Самарджич.

Довбик вийшов на поле після перерви та провів понад 35 хвилин. Українець двічі пробив по воротах, але жоден із його ударів не влучив у площину.

Також нападник двічі торкнувся м’яча у штрафному майданчику з восьми дотиків загалом, одного разу опинився в офсайді та віддав три точні передачі з трьох. Довбик виграв одне з трьох єдиноборств, припустився одного фолу та здійснив одне вибивання. FlashScore оцінив виступ українця в 6,4 бала.

Рома після двох турів очолює турнірну таблицю Серії А, маючи шість очок. Аталанта також набрала шість балів і посідає п’яте місце. Болонья Довбика залишається без очок.

Серія А, другий тур

Лечче – Рома 0:4

Голи: Мален, 4, 23, Суле, 25, Мора, 65

Аталанта – Болонья 1:0

Гол: Самарджич, 90+6

Відео: MEGOGO