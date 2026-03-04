Олександр Сукманський

Ньюкасл спробує скористатися позитивною статистикою особистих зустрічей, щоб зупинити невдалу серію в матчі проти Манчестер Юнайтед, який підходить до гри з тривалою безпрограшною серією.

Форма господарів викликає занепокоєння: команда перебуває в нижній половині таблиці та набагато ближче до зони вильоту, ніж до топ-4. У семи останніх турах Ньюкасл здобув лише одну перемогу, а поразка 2:3 від Евертона стала п’ятою в шести матчах. Той результат також означав третю поспіль домашню невдачу в лізі – довша серія востаннє траплялася у 2018 році.

Манчестер Юнайтед, навпаки, демонструє стабільність. Команда відіграла дев’ять очок у 2026 році після того, як поступалася по ходу матчів, зокрема здобула вольову перемогу 2:1 над Крістал Пелас. Після цього манкуніанці піднялися до трійки лідерів і не програють у чемпіонаті вже 11 зустрічей. На виїзді Юнайтед поступився лише раз у 11 останніх матчах.

У першому колі Манчестер Юнайтед переміг 1:0 і тепер прагне оформити перший із сезону 2020/21 дубль над Ньюкаслом у чемпіонаті. Водночас три останні поїздки на Сент-Джеймс Парк завершилися для гостей поразками.

Статистика також додає інтриги

Ньюкасл виграв лише один із 11 матчів проти команд із топ-7, тоді як Юнайтед програв лише одну з останніх восьми ігор, у яких пропускав першим. При цьому лише сім із 23 виїзних голів манкуніанців у лізі були забиті до перерви.

Ключові гравці

Джейкоб Мерфі, який відзначився у минулому турі, та Бруну Фернандеш, що довів кількість асистів у сезоні до 13. Під питанням участь Джейкоба Ремзі, а також Люка Шоу і Гаррі Магуайра, яких замінили через нездужання.

Прогноз

З огляду на додатковий день відпочинку та необхідність реагувати на серію невдач, Ньюкасл має шанси активніше розпочати гру.

