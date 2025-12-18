Ньюкасл завдяки голу в доданий час зіграє в півфіналі Кубка англійської ліги
Залишилась одна путівка
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Ньюкасл в рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги зустрічався з Фулгемом. Гра на «Сент-Джеймс Парк» завершився з рахунком 2:1.
На старті зустрічі команди обмінялись голами Вісса та Лукича. Рівний рахунок протримався майже до кінця основного часу, і 19-річний Майлі приніс Ньюкаслу перемогу.
Кубок англійської ліги. Чвертьфінал
Ньюкасл - Фулгем 2:1
Голи: Вісса 10, Майлі, 90+2 - Лукич, 16
23 грудня визначиться останній півфіналіст Кубка англійської ліги у парі Кристал Пелас - Арсенал.